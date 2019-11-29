Ударом вынесло на встречку: появилось видео крупного ДТП в Днепре

От удара авто вынесло на встречную полосу движения, где в него влетели еще два автомобиля.

В Днепре напротив ТЦ "Наша Правда" (Слобожанский проспект) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

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Видео ДТП опубликовал «Днепр оперативный».

Как стало известно, ВАЗ перестроился для поворота, но водитель Sprinter не успел отреагировать на маневр и влетел в ВАЗ. От удара автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где в него влетели еще два автомобиля.

Пострадал пассажир ВАЗа. Его госпитализировали в больницу №6 с открытой черепно-мозговой травмой. На участке до сих пор работает полиция, а движение транспорта затруднено.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября на выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей.