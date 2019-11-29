Дело "демона"-убийцы мастера тату на Тернопольщине: мать погибшей сделала заявление в суде (видео)

На суде выступила мама погибшей девушки, которая заявила, что хочет получить от Горбатюка компенсацию в виде двух миллионов гривень.

Известного тернопольского тату-мастера, 27-летнюю Татьяну Подвашевскую, убили в собственной квартире в апреле 2019 года. Главный подозреваемый в деле - ее друг, 25-летний Андрей Горбатюк.

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28 ноября состоялось очередное судебное заседание, на котором Горбатюку снова продлили срок содержания под стражей. На суде выступила мама погибшей девушки, которая заявила, что хочет получить от Горбатюка компенсацию в виде двух миллионов гривень. Часть денег она хочет отдать на благотворительность.

"Моя дочь страдала, она была жива, но она страдала. Когда я открыла ее гроб, то увидела, что вся ее левая рука была порезана. Она у меня была левша и она этой рукой отбивалась. Вся шея у нее тоже была в порезах. А еще и по спине. Она мучилась, очень мучилась. Более 50 ударов было на ней. Она была смыслом моей жизни, и я требую компенсацию в два миллиона гривен за моральный ущерб. Я не хочу этих денег, я хочу, чтобы половина этих денег пошла на церковь, а вторая половина – на тех детей, которые болеют", - сказала мама погибшей девушки, слова которой передает "РБК-Украина".

Как сообщал УНИАН, преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля. Тернополянин пришел домой к знакомой, чтобы завершить ранее набитое тату. Из-за ссоры, которая возникла между ними во время общения, он набросился на 27-летнюю татутровщицу и начал ее бить ножом. На теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил более 50 колото-режущих ран. Женщина умерла в результате массивной потери крови.

На ее шее также обнаружили следы от укусов клыками. После убийства мужчина скрылся. Задержали его 17 апреля, а на следующий день суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

У подозреваемого нетипичную внешность – закрашенные в черный цвет белки глаз, заостренные клыки зубов и раздвоенный язык.