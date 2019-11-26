"Схватил за волосы и бил об стену": жена священника заявила об избиениях (видео)

Священник обвинения отрицает.

В Тернопольской области супруга священника заявила, что муж напивается и избивает ее.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала TV-4

Читайте такжеВыгнала из дома: на Житомирщине мужчина едва не сжег заживо мать с шестью детьми (видео)«Он схватил меня за волосы, бил об стену, и спрашивал у ребенка: «Ты любишь маму?»… Это издевательство над психикой ребенка», – рассказала женщина.

Отмечается, что ей удалось сбежать от него, когда он отвлекся на телефонный звонок. По ее мнению, такое его поведение объясняется агрессией из-за азартных игр и долгов, в которые семья попала: «После двух лет совместной жизни наши знакомые начали говорить, что он играет, занимается игроманией».

Сам же священник заявил, что пальцем жену не трогал. По его словам, это не он, а она у них в семье игроман.

Ранее УНИАН сообщал, как в Житомирской области мужчина до полусмерти избил бывшую жену.