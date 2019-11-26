цей матеріал доступний українською

"Схватил за волосы и бил об стену": жена священника заявила об избиениях (видео)

18:14, 26 ноября 2019
Происшествия
15 0
По словам женщины ее муж игроман / скриншот

Об этом говорится в сюжете местного телеканала TV-4

Читайте такжеВыгнала из дома: на Житомирщине мужчина едва не сжег заживо мать с шестью детьми (видео)«Он схватил меня за волосы, бил об стену, и спрашивал у ребенка: «Ты любишь маму?»… Это издевательство над психикой ребенка», – рассказала женщина.

Отмечается, что ей удалось сбежать от него, когда он отвлекся на телефонный звонок. По ее мнению, такое его поведение объясняется агрессией из-за азартных игр и долгов, в которые семья попала: «После двух лет совместной жизни наши знакомые начали говорить, что он играет, занимается игроманией».

Сам же священник заявил, что пальцем жену не трогал. По его словам, это не он, а она у них в семье игроман. 

Ранее УНИАН сообщал, как в Житомирской области мужчина до полусмерти избил бывшую жену.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #священник#избиение#ТернопольщинаПогода в Тернополе