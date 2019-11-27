В Киеве мужчина развращал 10-летнюю девочку: сначала присылал ей порноснимки, а потом встретился с ней (фото)

Подозреваемый через социальные сети знакомился и общался с малолетними детьми.

В Киеве уведомлен о подозрении 41-летний мужчина в растлении малолетней девочки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, уведомлен о подозрении 41-летний мужчина в растлении 10-летней девочки и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера.

Установлено, что подозреваемый через социальные сети знакомился и общался с малолетними детьми. «Познакомившись с 10-летней школьницей, мужчина стал посылать ей сообщения сексуального содержания и фотографии порнографического характера», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в дальнейшем подозреваемый встретился с потерпевшей, отвел её в заброшенное недостроенное здание, где вопреки её воле совершил действия сексуального характера.

По результатам расследования, злоумышленника удалось установить и задержать.

На сегодняшний день мужчину уведомлен о подозрении по части 2 статьи 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и части 4 статьи 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Ранее в Винницкой области правоохранители разоблачили мужчину в растлении его малолетней дочери, создании порнографической продукции и продажи ее через сеть Интернет.