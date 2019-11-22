На Винничине задержали мужчину, который изготавливал порно с собственной дочерью (фото)

Максимальное наказание, которое грозит горе-отцу - 10 лет тюрьмы.

В Винницкой области правоохранители уличили мужчину в растлении его малолетней дочери, создании порнографической продукции и продажи ее через сеть Интернет.

21 ноября подозреваемый задержан с привлечением бойцов спецподразделения КОРД, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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В июне 2019 года следственным управлением ГУНП на основании информации правоохранительных органов Австралийского союза о развращении малолетнего ребенка, создании и распространении в сети Интернет предметов порнографического характера было начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.301 УК Украины.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, в ходе следствия добыты доказательства, что 39-летний житель Винницкой области в течение 2013-2014 гг. развращал свою малолетнюю дочь, которой сейчас 11 лет, создавал видео – и фото-материалы с признаками детской порнографии и распространял за вознаграждение через сайты в сети Интернет.

По месту жительства подозреваемого на основании постановления суда проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: видеокамера, фотоаппарат, ноутбуки, жесткие диски, флэш-носители и другие.

Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос о применении меры пресечения на период досудебного расследования. За такое преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.