В Житомирской области виновник ДТП с товарищем избили полицейского

В ходе конфликта мужчины нанесли телесные повреждения в виде ссадин и ушибов 21-летнему сержанту полиции.

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство по факту избиения полицейского двумя местными жителями.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, вчера около 18:50 в полицию поступила информация о ДТП с участием Renault Duster и ВАЗ в с. Романовка Попельнянского района.

На место происшествия выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции местного отделения.

В с. Романовка они обнаружили водителя автомобиля Renault Duster. По его словам, другой участник ДТП, который управлял ВАЗом и совершил столкновение с авто, скрылся с места происшествия.

Впоследствии автомобиль ВАЗ с характерными механическими повреждениями полицейские нашли в соседнем с. Почуйки.

«Его владелец, который находился за рулем в момент ДТП, повел себя агрессивно и во время общения с инспекторами набросился на одного из них. Нападавшему на помощь пришел товарищ, который вышел вместе с ним со двора. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии, что, соответственно, было зафиксировано после их задержания полицейскими», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе конфликта мужчины нанесли телесные повреждения в виде ссадин и ушибов 21-летнему сержанту полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения сроком до 5 лет.

Оба нарушителя, 28-летние жители с. Почуйки, были доставлены в Попельнянское отделение полиции для документирования всех обстоятельств. Досудебное расследование продолжается.