Не первая попытка: в Харькове школьница повесилась в ванной

По факту произошедшего открыто уголовное производство.

В Холодногорском районе Харькова несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает 2day.kh.ua со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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На месте выяснили, что 15-летняя школьница повесилась в ванной комнате. Оказалось, это была не первая попытка девочки свести счеты с жизнью, потому она стояла на учете у врача.

Информацию о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.

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