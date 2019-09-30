В Киеве возле университета нашли повешенного мужчину (фото)

На вид ему около 40 лет.

Утром 30 сентября в Дарницком районе столицы в лесу на дереве нашли повешенным мужчину, на котором не было брюк. На теле погибшего, предварительно, не было никаких следов насилия.

Об этом сообщает Информатор.

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Уточняется, что труп мужчины в небольшом лесу возле университета туризма экономики и права обнаружили прохожие. Они же и вызвали правоохранителей. По предварительной информации, на теле погибшего следователи не обнаружили никаких следов насилия. Он находился на небольшом расстоянии от земли, стоя на коленях.

Погибший был одет в куртку, но на нем отсутствовали штаны. При нем не было никаких документов. На вид мужчине около 40 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Тело погибшего отправили на экспертизу.