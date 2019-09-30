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В Киеве возле университета нашли повешенного мужчину (фото)

14:47, 30 сентября 2019
Происшествия
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В Киеве на Дарнице в небольшом лесу на дереве висел мертвый человек / фото Александр Калинчук / Информатор

Утром 30 сентября в Дарницком районе столицы в лесу на дереве нашли повешенным мужчину, на котором не было брюк. На теле погибшего, предварительно, не было никаких следов насилия.

Об этом сообщает Информатор.

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Уточняется, что труп мужчины в небольшом лесу возле университета туризма экономики и права обнаружили прохожие. Они же и вызвали правоохранителей. По предварительной информации, на теле погибшего следователи не обнаружили никаких следов насилия. Он находился на небольшом расстоянии от земли, стоя на коленях.

Погибший был одет в куртку, но на нем отсутствовали штаны. При нем не было никаких документов. На вид мужчине около 40 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Тело погибшего отправили на экспертизу.

На место выехал экипаж патрульной полиции и следователи / фото Александр Калинчук / Информатор
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Теги: #Киевпогода в Киеве