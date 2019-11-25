Бойцы КОРДа задержали банду "криминального авторитета" на Киевщине (фото, видео)

Во время обысков у преступников изъяли разнообразные ножи, металлическую биту и мачете.

В Киевской области задержали троих подозреваемых в жестоком избиении мужчины в конце ноября прошлого года в ночном заведении города Борисполь.

Читайте такжеВ Киеве пьяные парни избили охранника, пострадавший в реанимации (видео)Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области

«В такой ужасный способ нападавшие продемонстрировали «свое верховенство» над отдыхающими людьми», – говорится в сообщении.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевщины.

«Самый старший из группы нападавших – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя масс-медиа. Его близкий товарищ-собрат и «правая рука» – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже имеет влияние на криминогенную ситуацию», – отметили в полиции.

Задержали нападавших по месту жительства. Во время обысков в квартирах преступников сотрудники полиции обнаружили и изъяли разнообразные ножи, металлическую биту, мачете.

Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения – содержание под стражей. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевщины.

В задержании злоумышленников принимали участие сотрудники уголовной полиции Киевщины, бойцы «КОРДа» и полка полиции особого назначения.

Как ранее сообщал УНИАН, полицейские задержали четырех киевлян, которые подозреваются в похищении, истязании людей.