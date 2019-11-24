В Киеве микроавтобус перевернулся на перекрестке
17:29, 24 ноября 2019Происшествия
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Информация о пострадавших уточняется.
ДТП произошло неподалеку от метро "Петровка" / фото УНИАН
В Киеве на перекрестке проспекта Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся микроавтобус.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
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Отмечается, что автомобиль въехал в перевернутый микроавтобус. По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии.
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Как сообщал УНИАН, в городе Бровары Киевской области нетрезвый водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» на высокой скорости влетел в дерево на обочине дороги. Пострадали три человека.
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