В Киеве микроавтобус перевернулся на перекрестке

Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве на перекрестке проспекта Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся микроавтобус.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Читайте такжеПротаранил 10 авто: погоня со стрельбой в Днепре попала на видео

Отмечается, что автомобиль въехал в перевернутый микроавтобус. По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, в городе Бровары Киевской области нетрезвый водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» на высокой скорости влетел в дерево на обочине дороги. Пострадали три человека.