В Броварах пьяный водитель "Фольксвагена" влетел в дерево: один человек в коме (фото)
10:19, 24 ноября 2019Происшествия
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Девушка, которая не была пристегнута, находится в тяжелом состоянии.
Под Киевом разбилась легковушка / Facebook, dtp.kiev.ua
В городе Бровары Киевской области нетрезвый водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» на высокой скорости влетел в дерево на обочине дороги. Пострадали три человека.
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Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель и пассажир пострадали, но находились в сознании. Девушка, которая не была пристегнута, находится в тяжелом состоянии, в коме.
Ранее на столичном Воздухофлотском проспекте во время движения загорелся автомобиль такси.
Полиция, которая прибыла на место происшествия, начали тушить огонь. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.
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