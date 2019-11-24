В Броварах пьяный водитель "Фольксвагена" влетел в дерево: один человек в коме (фото)

Девушка, которая не была пристегнута, находится в тяжелом состоянии.

В городе Бровары Киевской области нетрезвый водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» на высокой скорости влетел в дерево на обочине дороги. Пострадали три человека.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель и пассажир пострадали, но находились в сознании. Девушка, которая не была пристегнута, находится в тяжелом состоянии, в коме.

Ранее на столичном Воздухофлотском проспекте во время движения загорелся автомобиль такси.

Полиция, которая прибыла на место происшествия, начали тушить огонь. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.