цей матеріал доступний українською

Трагическое ДТП с маршруткой на Хмельниччине: двое погибших, 12 пострадавших

15:05, 19 ноября 2019
Происшествия
146 0
В результате столкновения маршрутки и легковушки погибли два человека / фото: полиция Хмельницкой области

Об этом сообщает областная полиция.

Читайте такжеВ Сумах нетрезвый водитель насмерть сбил девушку и убегал из города на такси

Авария произошла сегодня утром на автодороге сообщением «Житомир - Черновцы».

Вблизи с. Ганновка Дунаевецкого района столкнулись КІА Сеrato и маршрутный пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter сообщением «Панасовка - Дунаевцы - Хмельницкий».

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии. Пассажирка КІА Сеrato, водитель и 11 пассажиров маршрутки доставлены в медицинские учреждения. По предварительным данным, пятеро из них получили различные телесные повреждения, у одной пассажирки сломана рука.

Как сообщал УНИАН, в Днепре столкнулись Honda и ВАЗ, в результате чего два автомобиля вылетели на остановку общественного транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Хмельницкая область