Трагическое ДТП с маршруткой на Хмельниччине: двое погибших, 12 пострадавших

На месте аварии погибли водитель и пассажир авто КІА Сеrato.

В Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутки.

Об этом сообщает областная полиция.

Читайте такжеВ Сумах нетрезвый водитель насмерть сбил девушку и убегал из города на такси

Авария произошла сегодня утром на автодороге сообщением «Житомир - Черновцы».

Вблизи с. Ганновка Дунаевецкого района столкнулись КІА Сеrato и маршрутный пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter сообщением «Панасовка - Дунаевцы - Хмельницкий».

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии. Пассажирка КІА Сеrato, водитель и 11 пассажиров маршрутки доставлены в медицинские учреждения. По предварительным данным, пятеро из них получили различные телесные повреждения, у одной пассажирки сломана рука.

Как сообщал УНИАН, в Днепре столкнулись Honda и ВАЗ, в результате чего два автомобиля вылетели на остановку общественного транспорта.