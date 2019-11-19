СМИ узнали имя офицера, погибшего при пожаре на Львовщине (фото)

В помещении, где возник пожар, были только военные, несущие службу.

Во время пожара в воинской части в Старычах на Львовщине погиб временно исполняющий обязанности командира воинской части Алексей Останин.

Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на собственные источники. У погибшего осталась жена, сын и дочь. Жена Останина также служит в воинской части, но в Яворове на Львовщине.

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Вероятной предварительной причиной пожара в воинской части является короткое замыкание. В помещении, где возник пожар, были только военные, несущие службу. Сейчас точную причину возгорания выясняют правоохранители.

По факту пожара следователи открыли уголовное производство по статье о "небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода".

Как сообщалось, пожар вспыхнул в воинской части около 5 утра 19 ноября, в результате чего один офицер погиб на месте. Еще один военный с ожогами попал в реанимацию, он в тяжелом состоянии.