В Одесской области в результате наезда внедорожника госпитализированы два малолетних ребенка
В городе Белгород-Днестровский Одесской области внедорожник сбил на пешеходном переходе двух малолетних детей, которые переходили дорогу вместе с матерью.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло вчера вечером.
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Полицейскими, которые работали на месте аварии, предварительно установлено, что 28-летняя водитель внедорожника совершил наезд на девочку и мальчика 4-х и 3-х лет соответственно, когда те вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу.
«С телесными повреждениями различной степени тяжести малышей госпитализировали в больницу. Сейчас угроза их жизни миновала», - заявили в главке.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие.
Как уточнили корреспонденту УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, мать детей в результате ДТП не пострадала.
Также правоохранители уточнили характер травм у детей. В частности, у девочки - перелом ноги, у мальчика - ушибы.
Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Одессе столкнулся Mercedes с каретой скорой помощи, пациент, который находился в ней, вылетел на дорогу.