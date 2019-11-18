В Одесской области в результате наезда внедорожника госпитализированы два малолетних ребенка

За рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области внедорожник сбил на пешеходном переходе двух малолетних детей, которые переходили дорогу вместе с матерью.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло вчера вечером.

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Полицейскими, которые работали на месте аварии, предварительно установлено, что 28-летняя водитель внедорожника совершил наезд на девочку и мальчика 4-х и 3-х лет соответственно, когда те вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу.

«С телесными повреждениями различной степени тяжести малышей госпитализировали в больницу. Сейчас угроза их жизни миновала», - заявили в главке.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, мать детей в результате ДТП не пострадала.

Также правоохранители уточнили характер травм у детей. В частности, у девочки - перелом ноги, у мальчика - ушибы.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Одессе столкнулся Mercedes с каретой скорой помощи, пациент, который находился в ней, вылетел на дорогу.