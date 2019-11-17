В Одессе легковушка столкнулась со "скорой", ее пациент вылетел на дорогу (фото)
14:06, 17 ноября 2019Происшествия
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"Скорая" ехала по главной дороге с включенными "мигалками", однако водитель Mercedes не пожелал уступить ей дорогу..
В Одессе Mercedes столкнулся со скорой / od.npu.gov.ua
В Одессе Mercedes сегодня столкнулся с каретой скорой помощи, пациент, который находился в ней, вылетел на дорогу.
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Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла около полудня в Киевском районе города.
По словам очевидцев, на пересечении улиц Петрашевского и Авдеева-Черноморского легковой автомобиль Mercedes не пропустил специализированный медицинский автотранспорт.
«Скорая ехала по главной дороге, с включенными проблесковыми« маячками ». Однако Mercedes не пожелал уступить ей дорогу », - рассказали очевидцы.
od.npu.gov.ua
od.npu.gov.ua
В результате автомобили столкнулись, «скорую» отбросило в сторону, и она врезалась в дерево. Ее пациент вылетел на дорогу.
В полиции ДТП пока не комментируют. На месте аварии работают полицейские.
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