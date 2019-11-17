В Одессе легковушка столкнулась со "скорой", ее пациент вылетел на дорогу (фото)

"Скорая" ехала по главной дороге с включенными "мигалками", однако водитель Mercedes не пожелал уступить ей дорогу..

В Одессе Mercedes сегодня столкнулся с каретой скорой помощи, пациент, который находился в ней, вылетел на дорогу.

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Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла около полудня в Киевском районе города.

По словам очевидцев, на пересечении улиц Петрашевского и Авдеева-Черноморского легковой автомобиль Mercedes не пропустил специализированный медицинский автотранспорт.

«Скорая ехала по главной дороге, с включенными проблесковыми« маячками ». Однако Mercedes не пожелал уступить ей дорогу », - рассказали очевидцы.

В результате автомобили столкнулись, «скорую» отбросило в сторону, и она врезалась в дерево. Ее пациент вылетел на дорогу.

В полиции ДТП пока не комментируют. На месте аварии работают полицейские.