В Киеве пьяный таксист убегал с места ДТП и устроил еще одну аварию
10:28, 18 ноября 2019Происшествия
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Из-за нетрезвого водителя такси пострадала беременная женщина.
Водитель такси сперва врезался в одну машину, а вскоре еще в несколько / фото: Киев оперативный
В воскресенье вечером, 17 ноября, водитель такси устроил в Киеве сразу два дорожно-транспортных происшествия.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.
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Отмечается, что водитель сервиса такси Uber на улице Эстонской въехал в автомобиль Volkswagen. Затем, убегая с места аварии, на перекрестке улиц Туполева и Салютной влетел в машины, которые стояли на светофоре.
В результате аварии пострадала беременная женщина, находившаяся в Volkswagen. Ее госпитализировали.
При этом у виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения проверки на месте он отказался и поехал сдавать анализы в больницу.
Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером 17 ноября произошла резня в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой.
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