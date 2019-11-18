В Киеве пьяный таксист убегал с места ДТП и устроил еще одну аварию

Из-за нетрезвого водителя такси пострадала беременная женщина.

В воскресенье вечером, 17 ноября, водитель такси устроил в Киеве сразу два дорожно-транспортных происшествия.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.

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Отмечается, что водитель сервиса такси Uber на улице Эстонской въехал в автомобиль Volkswagen. Затем, убегая с места аварии, на перекрестке улиц Туполева и Салютной влетел в машины, которые стояли на светофоре.

В результате аварии пострадала беременная женщина, находившаяся в Volkswagen. Ее госпитализировали.

При этом у виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения проверки на месте он отказался и поехал сдавать анализы в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером 17 ноября произошла резня в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой.