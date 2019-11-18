В Киеве в зале игровых автоматов подрезали мужчину (фото, видео)
07:06, 18 ноября 2019Происшествия
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В результате ранения мужчина потерял много крови.
Потерпевший получил проникающее ножевое ранение в ногу \ kyivoperativ.info
В Киеве вечером 17 ноября произошла резня в зале игровых автоматов "Лото" на улице Галицкой.
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Об этом сообщает "Киев Оперативный". По словам работников заведения, они видели, как мужчина играл на автоматах, а потом упал, и в этот же миг кто-то вышел из зала.
Потерпевший получил проникающее ножевое ранение в ногу. Лезвие поразило артерию и мужчина потерял много крови, он был срочно госпитализирован.
На месте работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.
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