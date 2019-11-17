В Одесской области дотла сгорело полицейское авто

Все, кто находился в салоне, успели вовремя выбраться, а также забрать ценные вещи

В субботу, 16 ноября, в Измаиле Одесской области во время движения загорелся полицейский автомобиль Renault Duster. Все, кто находился в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать ценные вещи.

Об этом сообщили в местной полиции.

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По дороге машина с полицейскими внезапно загорелась. Сотрудникам полиции удалось выбраться невредимыми из пылающей машины. Они также смогли забрать ценные вещи и документы.

К моменту приезда пожарных пламя уничтожило автомобиль дотла. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве неизвестные подожгли несколько фермерских магазинов.