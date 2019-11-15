Гончарук поручил немедленно начать проверку по факту чрезвычайной ситуации в Балаклее

По сообщению Генштаба, "во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил немедленно начать проверку по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в Балаклее.

Об этом он написал в Twitter.

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"По фактам этой трагедии в Балаклее поручаю срочно начать проверку. Местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности. Всем раненым в результате происшествия оказывается неотложная медицинская помощь", - заявил Гончарук.

Он также выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее было слышно около 20 взрывов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что это работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы. «Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет», - заявил в комментарии УНИАН начальник Управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Позже в уточненном сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook появилась информация, что «во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения». По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.