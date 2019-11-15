"Собирали 152-мм снаряды": появились подробности взрыва в Балаклее

По данным журналиста Юрия Бутусова, после взрыва и пожара на площадке утилизации сдетонировало еще около десятка снарядов.

Взрыв в районе военного склада в Балаклее Харьковской области, в результате которого погибли двое военных, произошел во время сбора военными снарядов калибра 152-милиметра.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов

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«Военные собирали 152 мм снаряды, разлетевшиеся от взрывов и подлежащие утилизации, складывали на специальной площадке. При перегрузке боеприпасов произошел взрыв снаряда», - написал он.

По его данным, двое военнослужащих погибло на месте, еще трое - получили ранения, состояние тяжелое, за их жизнь борются врачи.

«После взрыва и пожара на площадке утилизации сдетонировало еще около десятка снарядов. Угрозы для хранилища боеприпасов на базе нет, угрозы мирным жителям нет», - подытожил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее было слышно около 20 взрывов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что это работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы. «Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет», - заявил в комментарии УНИАН начальник Управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Позже в уточненном сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook появилась информация, что «во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения». По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.