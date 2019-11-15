Взрывы на Харьковщине: саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы (фото)

В ВСУ уверяют, что ситуация контролируется, опасности как для личного состава, так и для местного населения нет.

В районе военного склада в Балаклее Харьковской области саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

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«По информации от ГСЧС, которую мы получили по оперативной линии, около 14.30 было слышно около 20 взрывов. В настоящее время взрывов нет. Туда сразу было оперативно направлено пожарный танк и пожарный автомобиль», - сказал он.

По словам Сеника, на технической территории арсенала в Балаклее военные саперы проводили соответствующие работы. «Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет», - заверил Сеник.

Справка УНИАН. 23 марта 2017 года на военном арсенале вблизи Балаклеи произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома. Правоохранители квалифицировали произошедшее на арсенале как диверсию.

26 сентября 2017 года пожар и взрывы произошли на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области, пострадавших не было.