В центре Донецка застрелили двух человек
12:43, 13 ноября 2019Происшествия
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Подозреваемого установили по "горячим следам".
В Донецке произошло двойное убийство / facebook.com/pg/mva.gov.ua
В центре оккупированного Донецка убили двоих местных жителей. Их тела с пулевыми ранениями 12 ноября были найдены в Ворошиловском районе города.
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Об этом сообщают террористические ресурсы. "В дежурную часть Ворошиловского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении двух трупов горожан с пулевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" установили подозреваемого", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику уже выдвинули обвинения в совершении двойного убийства.
Как сообщалось, ранее на Житомирщине на охоте убили адвоката подозреваемого по делу Вороненкова.
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