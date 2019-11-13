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В центре Донецка застрелили двух человек

12:43, 13 ноября 2019
Происшествия
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В Донецке произошло двойное убийство / facebook.com/pg/mva.gov.ua

В центре оккупированного Донецка убили двоих местных жителей. Их тела с пулевыми ранениями 12 ноября были найдены в Ворошиловском районе города.

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Об этом сообщают террористические ресурсы. "В дежурную часть Ворошиловского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении двух трупов горожан с пулевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" установили подозреваемого", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику уже выдвинули обвинения в совершении двойного убийства. 

Как сообщалось, ранее на Житомирщине на охоте убили адвоката подозреваемого по делу Вороненкова.

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Теги: #Донецк#убийство