В центре Донецка застрелили двух человек

Подозреваемого установили по "горячим следам".

В центре оккупированного Донецка убили двоих местных жителей. Их тела с пулевыми ранениями 12 ноября были найдены в Ворошиловском районе города.

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Об этом сообщают террористические ресурсы. "В дежурную часть Ворошиловского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении двух трупов горожан с пулевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" установили подозреваемого", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику уже выдвинули обвинения в совершении двойного убийства.

Как сообщалось, ранее на Житомирщине на охоте убили адвоката подозреваемого по делу Вороненкова.