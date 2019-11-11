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На железнодорожной станции во Львове погиб подполковник ВСУ

13:56, 11 ноября 2019
Происшествия
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На железнодорожных путях во Львове погиб офицер / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает «Варта 1», в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета уточнили, что погибший 1977 года рождения был подполковником ВСУ.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и ВСП ВС Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее во Львове 23-летнего резервиста Нацгвардии более суток держали в военкомате, забрав у того паспорт и не объясняя причин.

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Теги: #полиция#Львов#военныйпогода во Львове