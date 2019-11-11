На железнодорожной станции во Львове погиб подполковник ВСУ
13:56, 11 ноября 2019Происшествия
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На месте происшествия работают сотрудники полиции и ВСП ВС Украины.
На железнодорожных путях во Львове погиб офицер / Иллюстрация REUTERS
На путях станции «Пидземче» во Львове в ночь на 11 ноября нашли тело мужчины, который предположительно погиб, попав под поезд.
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Как сообщает «Варта 1», в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета уточнили, что погибший 1977 года рождения был подполковником ВСУ.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и ВСП ВС Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее во Львове 23-летнего резервиста Нацгвардии более суток держали в военкомате, забрав у того паспорт и не объясняя причин.
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