На Житомирщине легковушка влетела в КАМАЗ: трое погибших (фото)

Полицейские проводят мероприятия по установлению обстоятельств происшествия.

На Житомирщине в Бердичевском районе легковушка врезалась в "КАМАЗ". В результате ДТП трое людей погибли на месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказали в ГУНП в Житомирской области.

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Отмечается, что авария произошла утром 9 ноября в селе Лесная Слободка. В результате столкновения легковушки и грузовика погибли трое людей.

На месте происшествия работают следователи, спасатели и медики.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ЗАЗ" не справился с управлением на закругленном участке скользкой дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КАМАЗ".

В результате ДТП погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - женщина 1974 г.н и ребенок 2005 г.н. Еще одну пассажирку, 2000 г.н., с травмами доставлены в райбольницу.

Полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером 7 ноября 31-летний водитель грузовика Renault при попытке заехать на стоянку mcdonald's повредил забор заведения.