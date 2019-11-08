В Житомирской области задержана горе-мать, которая не спасла ребенка во время пожара

Во время пожара мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.

В Житомирской области вечером 7 ноября полицейские задержали мать погибшего во время пожара 3-летнего мальчика, которая на момент трагедии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что после тушения пожара в частном доме в поселке Романов было обнаружено тело 3-летнего мальчика. Также в больнице в тяжелом состоянии находится его 4-летняя сестра.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины и задержала мать детей, которая на момент возгорания находилась дома в нетрезвом состоянии.

«Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов, а на момент возгорания 36-летняя мать детей находилась дома вместе со знакомой и употребляла спиртное», - говорится в сообщении.

После пожара женщины обратились в больницу, где у них диагностировали отравление угарным газом. Также у обеих было зафиксировано состояние алкогольного опьянения (у матери детей – 2,22 промилле).

Вечером 7 ноября полицейские задержали мать детей в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас она находится в больнице под охраной полиции.

4-летняя дочь задержанной находится в Житомирской областной детской больнице. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.

Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Следователи подготовили сообщение о подозрении задержанной женщине и направили в местную прокуратуру для согласования. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 7 ноября в результате пожара в жилом доме в пгт Романов Житомирской области погиб 3-летний мальчик, 4-летнюю девочку и двух женщин госпитализировали.