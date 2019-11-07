Покушение на убийство: полиция объявила подозрение киевлянину, который открыл стрельбу в доме

Во время конфликта с членами ОСМД и соседями подозреваемый сделал два выстрела из охотничьего карабина в одного из соседей.

В Киеве мужчине, который открыл стрельбу в жилом доме во время конфликта с соседями и ранил человека, объявили подозрение.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева.

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48-летний мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту своего проживания, во время конфликта с членами ОСМД и соседями произвел два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.

Противоправные действия злоумышленника были пресечены очевидцами, которые вызвали скорую помощь пострадавшему с огнестрельным ранением.

Правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал УНИАН, поздно вечером в Киеве в одном из жилых домов у жителей произошел конфликт с соседом. Мужчина в ответ открыл стрельбу по людям.