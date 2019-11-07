Поезд «Львов-Киев» возобновил движение: взрывчатки не нашли

В результате происшествия из поезда эвакуировали около 500 пассажиров.

В Житомирской области поезд «Львов-Киев», который сегодня утром был остановлен из-за информации о минировании, возобновил свое движение к пункту назначения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что правоохранители в 11.20 завершили осмотр пассажирского поезда, остановившегося для проверки в Коростенском районе Житомирской области.

«Никаких опасных устройств и веществ не обнаружено. В 12.10 поезд возобновил движение», - уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что в поезде находилось около 500 пассажиров. После проверки они вернулись в вагоны и продолжили поездку.

В настоящее время полицейские устанавливают автора сообщения о минировании поезда.

Предварительная квалификация происшествия – ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром поезд «Львов-Киев» из-за сообщения о взрывчатке был остановлен возле железнодорожной станции «Коростень» в Житомирской области. С поезда эвакуировали пассажиров.