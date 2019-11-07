Подняли весь состав полиции: на Киевщине копы задержали россиянина, сбежавшего из-под стражи

Задержанного доставили в изолятор временного содержания, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения.

Полиция Киевской области оперативно задержала 51-летнего гражданина России, сбежавшего из-под стражи во время доставки в изолятор временного содержания.

Как сообщает полиция Киевской области в Facebook, на поиски был поднят по тревоге личный состав Васильковского отдела полиции, привлечены дополнительные силы из близлежащих территориальных подразделений полиции, задействованы пешие и автопатрули, спецназовцев, кинологи.

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"Правоохранители максимально блокировали территорию на всех возможных направлениях, куда мог своим ходом отправиться беглец. Граждане, которые помогали в поисках злоумышленника, заметили неизвестного мужчину в окрестностях города Васильков, который бежал от них. Об этом сразу люди сообщили пешим нарядам полиции", - говорится в сообщении.

Бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции специального назначения догнали беглеца в поле и задержали.

Мужчину доставили в ИВС, где он ожидает решения суда об избрании меры пресечения.

Россиянин теперь будет отвечать и за побег из-под стражи. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, полиция Киевской области разыскивала 51-летнего россиянина, сбежавшего из-под стражи.

Сначала россиянина, разыскиваемого правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений, задержали в аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества. Затем для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно иностранца был составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в ИВС до принятия решения судом. Однако во время доставки в ИВС иностранец сбежал.