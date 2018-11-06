"Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии" одержал очередную победу в суде

Суд отложил рассмотрение апелляции на определение об обеспечении иска, которым наложен арест на имущество БРСМ на сумму 1,3 миллиарда гривень.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы «БРСМ-НАФТА» и оставил постановление Деснянского районного суда об открытии производства в силе. Это дает надежду пострадавшим от последствий трагедии васильковцам на справедливую компенсацию.

В то же время рассмотрение апелляции на определение об обеспечении иска, которым наложен арест на имущество БРСМ на сумму 1,3 миллиарда гривень, перенесено на 27 ноября, сообщили в пресс-службе ОО «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии».

200 членов ОО «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии» собрались под стенами Апелляционного суда города Киева, чтобы напомнить об ужасах крупнейшей техногенной катастрофы в новейшей истории Украины, которая произошла на нефтебазе «БРСМ-Нафта» 8 июня 2015 года. Часть людей пришли в суд и, в качестве слушателей присутствовали на судебном заседании. Юристам группы компаний «БРСМ-НАФТА» не удалось отменить рассмотрение дела о компенсации по иску членов Фонда. Кроме того, суд перенес рассмотрение апелляции на определение об обеспечении иска на 27 ноября, оставив таким образом в силе определение об аресте имущества. Люди активно демонстрировали паспорта с васильковской пропиской, а также раздавали листовки с фактами о пожаре на нефтебазе под Васильковом.

«Мы не призываем кого-то принять какое-то конкретное решение! Мы лишь хотим напомнить суду о тех страшных днях, когда горела нефтебаза и о том, что владельцы БРСМа даже не извинились перед людьми! Мы имеем право на компенсацию. Поэтому мы здесь. Сегодня нас несколько сотен, но если нужно будут тысячи», - прокомментировала Иванова Тамара, член ОО «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии».

Напомним, что 14 сентября 2018 года Деснянский районный суд города Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска и арестовал имущество и денежные активы группы компаний «БРСМ-НАФТА» в пределах суммы иска в размере около 1,3 миллиарда гривень.

«Васильковская трагедия» - это масштабная техногенная катастрофа, вызванная взрывом и последующим возгоранием нефтепродуктов на нефтебазе возле села Крячки Васильковского района Киевской области, который начался 8 июня 2015 года и длился 8 дней. В ходе пожара погибло 6 человек, 14 травмированы, а тысячи признаны пострадавшими. Это самая крупная катастрофа на территории Украины после аварии на Чернобыльской АЭС.