В Житомирской области из поезда «Львов-Киев» из-за взрывчатки высадили пассажиров

Письмо о взрывчатке и угрозе безопасности пассажиров поезда поступило на электронную почту полиции сегодня утром.

Сегодня возле железнодорожной станции «Коростень» в Житомирской области с поезда «Львов-Киев» из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня в 8:40 поезд сообщением «Львов-Киев» остановили на объездном пути в Коростенском районе и начали тщательный осмотр. Пассажиров эвакуировали с поезда на время работы взрывотехнической службы.

«Остановка произошла из-за того, что сегодня утром на электронную почту полиции поступило письмо о взрывчатке и угрозе безопасности пассажиров этого поезда», - уточнили в полиции.

По состоянию на 11:00 на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции, взрывотехники.

Полицейские провели эвакуацию пассажиров и ограничили доступ к потенциально опасной территории. Поезд еще не отправился в Киев.