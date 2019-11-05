Военные продавали похищенные детали для истребителей Миг-29 – СБУ (фото)

Фигурантов задержали во время очередной передачи деталей предпринимателю.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала военнослужащих одной из воинских частей на Львовщине, которые похитили комплектующие к боевым самолетам Миг-29 и пытались их продать представителю коммерческой структуры.

Читайте такжеСБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможнеОб этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Задержали фигурантов дела во время передачи предпринимателю похищенного военного имущества.

«При обысках в жилищах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих для боевых самолетов Миг-29, а также деньги, полученные незаконным путем», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал УНИАН, николаевец пытался вывезти в Россию детали российских военных кораблей.