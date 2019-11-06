В Днепре 19-летний парень получил пожизненное за двойное убийство своих соседей

Более года назад он нанес смертельные ранения своему соседу и его малолетнему ребенку. Также пострадала беременная женщина.

Сегодня Амур-Нижнеднепровский суд Днепра приговорил к пожизненному лишению свободы 19-летнего Валентина Земцова, который в марте 2018 года в Павлограде намеренно убил своего соседа и его 4-летнего сына.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь суда Илья Мищук.

По его словам, Земцов признал свою вину.

У осужденного в течение 30 дней есть право на апелляцию.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 10 марта 2018 года в г. Павлоград Днепропетровской области 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, беременной женщине и их малолетнему ребенку. От полученных ножевых ранений 30-летний отец и 4-летний сын погибли.

35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

Впоследствии юноша, который скрылся с места преступления, был задержан и взят под стражу.

Известно, что после трагедии пострадавшая женщина родила ребенка.