В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

Подозреваемому в изнасиловании может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

В городе Каменское Днепропетровской области 3 ноября по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки задержан 35-летний местный житель.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, об этом факте в полицию 3 ноября сообщила мать девочки.

По ее словам, когда она отсутствовала дома, 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь.

Полицейские Каменского отдела полиции оперативно задержали местного жителя, который может быть причастен к совершению этого преступления.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и избрании меры пресечения.

Согласно санкции статьи, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.