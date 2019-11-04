В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку
12:32, 04 ноября 2019Происшествия
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Подозреваемому в изнасиловании может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.
Мужчина изнасиловал девочку, когда мать отсутствовала дома / фото fakty.ua
В городе Каменское Днепропетровской области 3 ноября по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки задержан 35-летний местный житель.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, об этом факте в полицию 3 ноября сообщила мать девочки.
По ее словам, когда она отсутствовала дома, 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь.
Полицейские Каменского отдела полиции оперативно задержали местного жителя, который может быть причастен к совершению этого преступления.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и избрании меры пресечения.
Согласно санкции статьи, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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