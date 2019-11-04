Врачи прооперировали девушку, которую во Львове травмировала напуганная лошадь (видео)

В то же время лошадь пришлось усыпить, ведь животное получило переломы двух ног.

15-летнюю девушку, которую во Львове травмировала перепуганная лошадь, прооперировали. Пострадавшая в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел вечером 2 ноября. Туристическая карета с лошадьми врезалась в скамейку, на которой сидела девушка. У девушки оказался открытый перелом ноги, а вот травмированную кобылу пришлось усыпить. Ветеринар диагностировал у нее переломы двух ног, чтобы животное не мучилось, ей сделали инъекцию.

Лошадей, запряженных в туристическую карету, напугали фейерверки. Кучер утихомирить животных уже не смог.

По предварительной информации, фейерверки запускали туристы, хотя во Львове еще с 2014 года запрещено это делать. Поэтому теперь полиция разыскивает тех, кто в тот субботний вечер запускал фейерверки.