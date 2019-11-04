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Врачи прооперировали девушку, которую во Львове травмировала напуганная лошадь (видео)

11:39, 04 ноября 2019
Происшествия
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Животное переломало две ноги, его пришлось усыпить / фото: Igor Zinkevych

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел вечером 2 ноября. Туристическая карета с лошадьми врезалась в скамейку, на которой сидела девушка. У девушки оказался открытый перелом ноги, а вот травмированную кобылу пришлось усыпить. Ветеринар диагностировал у нее переломы двух ног, чтобы животное не мучилось, ей сделали инъекцию.

Лошадей, запряженных в туристическую карету, напугали фейерверки. Кучер утихомирить животных уже не смог.

По предварительной информации, фейерверки запускали туристы, хотя во Львове еще с 2014 года запрещено это делать. Поэтому теперь полиция разыскивает тех, кто в тот субботний вечер запускал фейерверки.

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Теги: #Львов#лошадипогода во Львове