Врачи прооперировали девушку, которую во Львове травмировала напуганная лошадь (видео)
15-летнюю девушку, которую во Львове травмировала перепуганная лошадь, прооперировали. Пострадавшая в тяжелом состоянии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Инцидент произошел вечером 2 ноября. Туристическая карета с лошадьми врезалась в скамейку, на которой сидела девушка. У девушки оказался открытый перелом ноги, а вот травмированную кобылу пришлось усыпить. Ветеринар диагностировал у нее переломы двух ног, чтобы животное не мучилось, ей сделали инъекцию.
Лошадей, запряженных в туристическую карету, напугали фейерверки. Кучер утихомирить животных уже не смог.
По предварительной информации, фейерверки запускали туристы, хотя во Львове еще с 2014 года запрещено это делать. Поэтому теперь полиция разыскивает тех, кто в тот субботний вечер запускал фейерверки.