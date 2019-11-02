Разжег костер и ждал в заброшенном доме: потерявшегося в лесу подростка нашли
13:35, 02 ноября 2019Происшествия
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К поискам парня привлекли личный состав отделений полиции 4 соседних районов.
Подростка нашли охотники за 10 километров от места проведения соревнований / ГУНП в Сумской области
На Сумщине разыскали 13-летнего Николая Гавриленко, который 1 ноября пропал в лесу во время спортивных соревнований.
Об этом сообщает ГУНП в Сумской области.
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К поискам парня привлекли личный состав отделений полиции 4 соседних районов. Ребенка искали сотрудники ювенальной превенции, нацгвардейцы, спасатели и местные жители.
Подростка нашли охотники за 10 километров от места проведения соревнований. В полиции говорят, что ночь парень провел в заброшенном доме, грелся у костра.
Сейчас мальчика вернули родителям.
Как сообщал УНИАН, в Одессе найдена повешенной на улице 13-летнюю девочку.
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