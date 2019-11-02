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Разжег костер и ждал в заброшенном доме: потерявшегося в лесу подростка нашли

13:35, 02 ноября 2019
Происшествия
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Подростка нашли охотники за 10 километров от места проведения соревнований / ГУНП в Сумской области

Об этом сообщает ГУНП в Сумской области.

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К поискам парня привлекли личный состав отделений полиции 4 соседних районов. Ребенка искали сотрудники ювенальной превенции, нацгвардейцы, спасатели и местные жители.

Подростка нашли охотники за 10 километров от места проведения соревнований. В полиции говорят, что ночь парень провел в заброшенном доме, грелся у костра.

Сейчас мальчика вернули родителям.

Как сообщал УНИАН, в Одессе найдена повешенной на улице 13-летнюю девочку.

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Теги: #полиция#дети#розыск#Сумщина