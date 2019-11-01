В Одессе нашли повешенной на дереве 13-летнюю девочку

Правоохранители начали расследование обстоятельств смерти несовершеннолетней.

В Одессе обнаружена повешенной на улице 13-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера, около 23.00 девочку обнаружили повешенной на дереве в Малиновском районе города.

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Установлено, что погибшая – 13-летняя местная жительница.

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено», - заявили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Тело погибшей направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину смерти. Устанавливаются обстоятельства случившегося.