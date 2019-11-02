В Киеве Volkswagen врезался в Mercedes – минивэн отлетел в пень (видео)

Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

На проспекте Отрадном в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей.

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Как сообщает «Информатор», Volkswagen влетел в минивэн Mercedes, который отлетел в Hyundai и врезался в пень. Обошлось без пострадавших

По словам одного из очевидцев случившегося, автомобиль Volkswagen двигался по проспекту Отрадному в сторону улицы Гарматной. На перекрестке с улицей Героев Севастополя он начал поворачивать налево, столкнувшись в этот момент с минивэном Mercedes, который двигался в противоположном направлении.

Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что вечером 29 октября в Киеве на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект произошло ДТП. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и загорелся