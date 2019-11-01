Могли быть жертвы: в Киеве обстреляли скоростной трамвай (фото)

К счастью, никто не пострадал.

В Киеве обстреляли скоростной трамвай.

Об этом сообщил в Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко.

Как отметил Левченко, полиция уже расследует это дело.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал он.