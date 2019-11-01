Могли быть жертвы: в Киеве обстреляли скоростной трамвай (фото)
10:25, 01 ноября 2019Происшествия
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К счастью, никто не пострадал.
Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко
В Киеве обстреляли скоростной трамвай.
Об этом сообщил в Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко.
Как отметил Левченко, полиция уже расследует это дело.
Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко
Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко
"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал он.
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