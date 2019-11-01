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Могли быть жертвы: в Киеве обстреляли скоростной трамвай (фото)

10:25, 01 ноября 2019
Происшествия
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Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко

Об этом сообщил в Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко.

Как отметил Левченко, полиция уже расследует это дело.

Facebook гендиректора КП &quot;Киевпасстранс&quot; Дмитрия Левченко
Facebook гендиректора КП &quot;Киевпасстранс&quot; Дмитрия Левченко

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал он.

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Теги: #Киев#обстрелпогода в Киеве