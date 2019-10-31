О беременности изнасилованной отчимом 13-летней девочки на Николаевщине мать узнала на седьмом месяце

За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Отчиму-насильнику 13-летней девочки на Николаевщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Информация о том, что ребенок стал жертвой сексуальных действий, к правоохранителям поступила от ее матери. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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"Предварительно было установлено, что в марте текущего года 54-летний сожитель матери вступил в половые отношения с ее малолетней дочерью, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября 2019 года мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия).

За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.