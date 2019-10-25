В Николаевской области 13-летняя девочка забеременела от отчима

Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа.

В одном из сел Кривоозерского района Николаевской области сегодня работники социальной службы во время проверки условий проживания семьи, состоящей на учете, обнаружили 13-летнюю девочку с признаками беременности.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

«Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа», - говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 155 УК Украины (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.