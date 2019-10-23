В Киеве из окна четвертого этажа школы выпрыгнула семиклассница
15:29, 23 октября 2019Происшествия
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По предварительной информации, ребенок разогнался и выпрыгнул из окна класса, который находится на четвертом этаже.
В среду, 23 октября, в одной из школ Киева произошел ужасный случай. В учебном заведении по адресу проспект Отрадный, 20 из окна четвертого этажа школы №173 выпала 12-летняя девочка.
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Все случилось около 13:00. Об этом сообщает Информатор.
Как сообщают собственные источники в правоохранительных органах, девочка училась в седьмом классе. По предварительной информации, ребенок разогнался и выпрыгнул из окна класса, который находится на четвертом этаже.
Девочка упала на асфальт. К счастью, она осталась жива. Пострадавшую госпитализировали в больницу Охматдет. Подробности случившегося выясняются.
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