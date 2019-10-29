В Киеве главного специалиста НБУ поймали на взятке в $40 тысяч (фото)
Во вторник, 29 октября, задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов США.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
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"Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг. Во время передачи части оговоренных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали возле здания НБУ на Печерске", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Ранее в Киеве задержали мошенника, который требовал $150 тысяч, прикрываясь связями в Офисе президента.