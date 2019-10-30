Под Киевом 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его с седьмого этажа

На данный момент роженица, которая уже воспитывает несовершеннолетнюю дочь, находится в больнице.

В городе Белая Церковь, который находится под Киевом, под окнами высотки нашли мертвого новорожденного младенца. Выяснилось, что ребенка выбросила из окна квартиры на 7 этаже родная мать.

Шея девочки была обмотана пуповиной. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Во время отработки места происшествия правоохранители предположили, что роженица может находится на седьмом этаже жилого дома. Ею оказалась 20-летняя местная жительница.

Девушка объяснила, что накануне она родила ребенка. На фоне состояния, которое было вызвано родами, она выбросила ребенка из окна квартиры. На данный момент роженица, которая уже воспитывает несовершеннолетнюю дочь, находится в больнице.

Тело ребенка было направлено на экспертизу для определения причин смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Подробности случившегося выясняются.