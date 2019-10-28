Опрокинул на себя банку с кипятком: в Житомирской области в реанимацию доставили 4-летнего мальчика

Мальчик получил ожоги лица, шеи и груди.

В Житомирской области с ожогами в реанимацию госпитализирован 4-летний мальчик, который случайно опрокинул на себя стеклянную банку с кипятком.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 26 октября в Коростенский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 4-летнего мальчика с ожогами лица, шеи и груди.

Для установления обстоятельств травмирования ребенка полицейские начали уголовное производство.

Предварительно установлено, что ребенок получил травмы по месту жительства в одном из домов г. Коростень. Вечером 25 октября мальчик, играя, случайно опрокинул на себя стеклянную банку с кипятком, стоявшую на холодильнике.

В семье, кроме него, есть еще двое братьев, 2017 и 2018 годов рождения. Детей воспитывают 30-летний отец и 25-летняя мать, проживающие в гражданском браке.

«В результате происшествия мальчик получил термические ожоги, однако за необходимой ребенку медицинской помощью родители обратились лишь через сутки, когда состояние малыша существенно ухудшилось», - говорится в сообщении.

При госпитализации у ребенка предварительно диагностированы тяжелые ожоги и шок.

«Поэтому мы начали уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком», - рассказал начальник Коростенского отдела полиции Михаил Старовойт.

По его данным, семья находилась под сопровождением социальных служб. Сейчас с ней работают ювенальные инспектора полиции.

Санкция статьи предусматривает ответственность от ограничения до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.