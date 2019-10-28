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В столичном Гидропарке сгорело кафе

09:58, 28 октября 2019
Происшествия
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Причина возникновения пожара выясняется / фото: kiev.informator.ua

На территории столичного парка культуры и отдыха «Гидропарк» ночью горели пять отдельно стоящих павильонов одного из заведений общественного питания.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС в г.Киеве, сообщение о пожаре поступило спасателям 28 октября в 1:35.

По прибытию выяснилось, что пожар возник на территории кафе - в пяти отдельно стоящих деревянных домиках.

В 2:16 возгорание было локализовано, а в 3:12 - ликвидировано.

В результате пожара пострадавших нет, однако два домика сгорели полностью, частично повреждены три.

Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 октября, в Печерском районе Киева в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу улица Бойчука, 4а прогремел взрыв.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве