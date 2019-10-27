На въезде в Чернигов в ДТП попал элитный внедорожник, якобы принадлежащий мэру

В происшествии никто не пострадал, кроме автомобиля и алюминиевой ограды.

На въезде в Чернигов сегодня в ДТП попал элитный внедорожник Brabus (Mercedes-Benz G класса, стоимость которого может достигать 10 миллионов гривень), так называемый «кубик», который якобы принадлежит городскому голове Владиславу Атрошенко.

Как сообщили в сообществе «ЧернігівPlusЧернігівщина», водитель внедорожника въехал в металлическое ограждение. Очевидцы разместили фото ДТП и отметили, что автомобиль имеет отношение к городскому председателю Чернигова. Вместе с тем в декларации Атрошенко это транспортное средство не указано.

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Сам городской глава лично прокомментировал ситуацию на своей странице в сети Facebook.

«Из телефонного звонка знакомого я узнал о ДТП у подножия Екатерининской церкви. Чтобы упростить работу журналистам и Facebook-сообществу, хочу сообщить, что автомобиль, который принадлежит юридическому лицу, в котором я являюсь одним из основателей, сегодня попал в ДТП», - отметил Атрошенко.

По его информации, за рулем находился молодой водитель, который, очевидно, не справился с управлением. По данным патрульной полиции, водитель был трезв.

В происшествии никто не пострадал, кроме автомобиля и алюминиевой ограды.

«Управлением ЖКХ будет составлен акт ущерба, после чего средства на восстановление ограждения будут полностью компенсированы городу», - пообещал Атрошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 08:16 на автодороге Житомир - Черновцы вблизи села Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три члена семьи, один ребенок травмировался.