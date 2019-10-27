В Хмельницкой области в ужасном ДТП погибла семья, выжил только 10-летний мальчик

В аварии погибли отец, мать и сестра ребенка.

Сегодня в 08:16 на автодороге Житомир - Черновцы близ села Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три члена семьи, один ребенок травмировалась.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции области произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген Кади» и грузовика «DAF», в результате чего погиб 42-летний водитель «Фольксвагена», его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком.

52-летний водитель грузовика пока за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Хмельницкой области.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Как сообщал УНИАН, в городе Винники под Львовом разъяренный пассажир добрался к дому таксиста и разбил его автомобиль и окна дома.