Стрельба в Харькове: убитый киллер хранил на даче целый арсенал оружия - СМИ

На месте перестрелки Алексей Титов оставил австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемёт "Узи".

Участник перестрелки в Харькове Алексей Титов, позже подорвавшийся на гранате, хранил на своей даче целый арсенал оружия.

Об этом сообщает харьковский Telegram-канал "Ракли".

«На даче стрелка в Русской Лозовой был обнаружен целый арсенал: более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов», - говорится в сообщении Telegram-канала.

Читайте такжеПерестрелка в Харькове: стало известно о состоянии соратника "оплотовца" Жилина (видео)

Чуть ранее канал уточнил, что на месте перестрелки, случившейся 25 октября, Титов оставил австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемёт "Узи".

«Это эффективное, дорогое импортное оружие ближнего боя, используемое многими армиями и спецслужбами мира», - уточнил канал.

«Если посмотреть видео, то можно увидеть, что он более точно и профессионально стреляет, чем члены банды Жоры. Явно видна специальная подготовка. Титов сохранял хладнокровие и не терял своих оппонентов из вида, в отличие от них самих. Полиция сработала достаточно оперативно, и им удалось не дать преступнику уйти», - говорится в информации Telegram-канала.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения. Позже один из участников перепалки взорвал себя гранатой.

По данным СМИ, участником перестрелки был Георгий Исаков, более известный под кличкой «Жора», что имеет отношение к криминальному миру и был соратником убитого лидера "Оплота" Жилина. Он с бандой сидел в кафе "Восторг", и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.

Убит в перестрелке - Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в четвертой больнице с проникающим ранением в грудь.