Динамо сыграло вничью с Копенгагеном в Лиге Европы

Киевляне завершили вничью второй еврокубковый матч в сезоне.

24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном".

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Команды сыграли вничью - 1:1.

Датчане уже в первой атаке вышли вперед. На третьей минуте пошла подача на дальнюю штангу и скидка в центр на Сотириу, который в касание прошил сетку ворот Бущана с двух метров.

В дальнейшем динамовцы чаще контролировали мяч, но "Копенгаген" очень надежно оборонялся. Кроме того, на 22-й минуте Бущан спас ворота хозяев после двух ударов соперника. Ответить удалось на 33-й минуте, когда Де Пена издали пробил мощно с левой - голкипер только со второй попытки забрал мяч.

После перерыва "Динамо" стало действовать острее и заработало штрафной на 53-й минуте. Цыганков подал в штрафную, а Шабанов нанес удар головой и сравнял счет. Казалось, что динамовцы могут быстро забить еще один мяч, но датчанам удалось успокоить ситуацию. "Копенгаген", в свою очередь, на 73-й минуте простил хозяев: Сантос пробил, а мяч после рикошета прошел рядом со штангой ворот Бущана.

В концовке команды устали, но все равно старались действовать на встречных курсах. Михайличенко выпустил на поле Гармаша, но усилить атаку таким решением не удалось.

"Динамо" - "Копенгаген" - 1:1

Гол: Шабанов, 53 - Сотириу, 2

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Де Пена (Гармаш, 80), Вербич, Беседин

"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 75), Сантос (Бендтнер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87)

Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин - Стаге

Команды набрали по пять очков и продолжают делить первые два места в группе B. "Динамо" следующий матч проведет также против "Копенгагена", но на выезде. Игра пройдет 7 ноября.

УНИАН ранее сообщал, что "Александрия" сыграла вничью во Франции.