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Похищение младенца на Киевщине: полиция сообщила фигурантке о подозрении

18:24, 24 октября 2019
Происшествия
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25 октября суд изберет подозреваемой меру пресечения / facebook.com/pol.kyivregion

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«Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ирпенском городском суде 25 октября ей будет избираться мера пресечения на время проведения досудебного расследования.

Как ранее сообщал УНИАН, похищенного в поселке Коцюбинское Киевской области 3-месячного младенца нашли живым и невредимым.

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Теги: #Киев#похищение ребенкапогода в Киеве