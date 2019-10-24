Похищение младенца на Киевщине: полиция сообщила фигурантке о подозрении

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 Уголовного кодекса.

В полиции Киевской области сообщили о подозрении 26-летней женщине в похищении 3-месячного младенца в поселке Коцюбинское 23 октября.

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«Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ирпенском городском суде 25 октября ей будет избираться мера пресечения на время проведения досудебного расследования.

Как ранее сообщал УНИАН, похищенного в поселке Коцюбинское Киевской области 3-месячного младенца нашли живым и невредимым.